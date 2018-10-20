محمد صلاح: سعيد بالوصول الى هدفي الـ50 بالدوري الإنجليزي

ابدى المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي،بالغ سعادته بالحصول على لقب افضل لاعب في مباراة ليفربول وهيديرسيفلد تاون بالدوري الانجليزي.



وقال محمد صلاح في تصريحات له عقب انتهاء المباراة انه سعيد بالوصول الي هدفه الـ50 بالدوري الانجليزي في مسيرته الكروية.



واضاف:" كما قلت سابقًا اثر ما يهمني هو الفريق ومساعدة زملائي بالفريق".



واكمل:" لست قلقًا على حالتي الفنية وكل ما اركز عليه بالوقت الحالي تحقيق النقاط ومساعدة الفريق على الفوز.



وفاز فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف على حساب منافسه هيديرسيفلد تاون بهدف نظيف دون رد سجله المحترف المصري محمد صلاح بالمباراة التي اقيمت بالجولة الـ9 من الدوري الانجليزي.