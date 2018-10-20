راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

نشرت الفنانة الشابة راندا البحيري صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد حيث ارتدت "بورنيطة" وفستانا منقوشا.



وانتهت راندا البحيري مؤخرًا من تصوير فيلم «صباح الخير» بطولة إيساف، وإلهام عبد البديع، وكوكي شقيقة روبي، وأحمد التهامي، ومصطفى هريدي، وياسر على ماهر، وبسنت السبقي، تأليف هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل.



يذكر أن راندا شاركت في السباق الرمضانى الماضى بمسلسلى رسايل وسلسال الدم الجزء الخامس.

