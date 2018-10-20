الإسكان توضح بالأرقام خطة الدولة لتحلية المياه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الدولة اتجهت لتحلية مياه البحر مع بداية القرن الـ21، ولم تنل الاهتمام المطلوب بها، مع إنشاء قليل من محطات التحلية الصغيرة.





وأوضح الرفاعي خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية الأولي، أن مصر لديها 50 محطة تحلية من بينهم 39 قبل عام 2014، تصل طاقتهم إلي 79 ألف متر مكعب يوميا، مضيفا أن الدولة قامت بإنشاء 10 محطات خلال الـ 4 أعوام الماضية، تصل طاقتهم إلى 286 ألف مكعب يوميا.



