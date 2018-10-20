ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإسكان توضح بالأرقام خطة الدولة لتحلية المياه

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الدولة اتجهت لتحلية مياه البحر مع بداية القرن الـ21، ولم تنل الاهتمام المطلوب بها، مع إنشاء قليل من محطات التحلية الصغيرة.

وأوضح الرفاعي خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية الأولي، أن مصر لديها 50 محطة تحلية من بينهم 39 قبل عام 2014، تصل طاقتهم إلي 79 ألف متر مكعب يوميا، مضيفا أن الدولة قامت بإنشاء 10 محطات خلال الـ 4 أعوام الماضية، تصل طاقتهم إلى 286 ألف مكعب يوميا.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلي أن الدولة لديها توجه عام لتحلية المياه خاصة في المدن الساحلية، نظرًا للتكلفة الباهظة لنقل المياه إلى تلك المحافظات.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يكشف سر التقارب المصري الروسي .. فيديو

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على هيديرسيفلد فى الدوري الانجليزي .. فيديو

شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

شاهد.. شريهان ترقص على أغنية ده لو اتساب لـ عمرو دياب

قناع مكوناته لن تخطر لبالك للتخلص من خشونة الشعر

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في فتاة بعد حرق منزلها المتنقل

قذاف الدم: القذافي ترك ثروة 600 مليار دولار لكنها تبددت..فيديو

الفندق المنظم: إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

قطر تلجأ لباكستان لمواجهة أزمة جديدة

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو
موسى: أكبر منظمة اجتماعية إيطالية تمنح أبو العينين جائزة العطاء..فيديو
أحمد قذاف الدم: الدول الغربية اعترفت بدورها في تدمير ليبيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟