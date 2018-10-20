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حوادث

إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بقنا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:34 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
يوسف رجب
أصيب 4 أشخاص بحروق متنوعة تتراوح خطورتها من 80 إلى 100 % فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بانفجار اسطوانة بوتاجاز فى منزل بقرية الحراجية، نتج عنه إصابة كل من: نشأت عيد أحمد 29 عام، مصطفى منتصر سعد 18 عام، مصطفى كامل أحمد عثمان 38 عام، حجازى منتصر سعد 28 عاما، بحروق نارية متنوعة.

تم تحويل المصابين لمستشفى قنا العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
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