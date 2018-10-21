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أخبار البلد

أيمن عقيل: تقرير لجنة الخبراء باليمن أغفل انتهاكات الحوثيين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة الخبراء الخاص باليمن، يتمركز على حسب وصفهم في انتهاكات حقوق الإنسان والأطفال التى يرتكبها تحالف الدفاع العربي.

وأكد أن تقرير اللجنة أغفل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحوثيين، وهو الأمر الذي انتفضت لأجله منظمات حقوق الإنسان وطالبوا بعدم تجديد عمل اللجنة في اليمن، وللأسف تم تجديد الولاية لها بموافقة 21 ورفض 8 منظمات وامتنعت عن التصويت 18 منظمة.

وأضاف عقيل في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "مجلس حقوق الإنسان ليس العصا لمن عصى" إن اللجنة في تقريرها رصدت وقائع غير حقيقية ومبالغ فيها، مشيرًا إلى أن المنظمة عقدت خلال فعالياتها بالدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حوارا تفاعليا عن الرق المعاصر في قطر، مع مقرر الخاص بالرق المعاصر، يرصد حالات وفاة وفصل تعسفي.
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