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رياضة

خالد لطيف: حازم إمام سيحضر اجتماع اتحاد الكرة على مسئوليتي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حازم إمام عضو الجبلاية، سيحضر اجتماع المجلس اليوم الأحد في مقر الاتحاد بالجبلاية.

وقال لطيف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "على مسئوليتي الشخصية، حازم إمام سيحضر اجتماع المجلس اليوم".

جدير بالذكر أن حازم إمام منقطع عن اجتماعات اتحاد الكرة منذ تعيين هاني رمزي وأحمد ناجي في الجهاز الفني لمنتخب مصر، اعتراضًا على تعيين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق القومي.
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