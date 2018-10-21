خالد لطيف: نتمنى تحقيق إنجاز فريق كرة الصالات بالألعاب الأخرى

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تتويج كرة الصالات ببرونزية الأولمبياد، إنجاز كبير نتمنى أن تحققه على مستوى الألعاب الأخرى.



وقال خالد لطيف في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أكثر حاجه تسعدك إن الإنجاز والحدث هو من صنع نفسه، الغالبية لم تكن تعلم أسماء اللاعبين، لكنها علمت أن فريق كرة الصالات توج ببرونزية الأولمبياد".



وتابع: "يجب أن يكون الفريق بشكل جماعي، ولا نعتمد على لاعب بعينه، وهذا هو سبب نجاحنا بقيادة الجهاز الفني".