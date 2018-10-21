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مرأة

طريقة عمل عيش فرنساوي بأسهل الخطوات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:55 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمي طريقة سهلة لعمل العيش الفرنساوي عبر برنامجها سفرة وطبلية على قناة صدى البلد .

المقادير لعمل عيش فرنساوى :
2 وربع ملعقة صغيرة خميرة
2 ونصف كوب دقيق
1 ونصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
1 وربع كوب ماء للوجه
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة لبن
بذر كتان
جنين قمح
شوفان
بذور دوار الشمس

طريقة عمل عيش فرنساوى :
* تخلط الخميرة والسكر والماء الدافئ

* ويترك ليخمر 5 دقائق

* ثم يضاف الملح والدقيق تدريجيا مع العجن على سرعة بطيئة

* ثم تترك لتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها

* ثم باستخدام الدقيق يصنع منها رغيف خبز دائري ومرتفع داخل وعاء فرن الشكل

* ويغطى ويترك ليخمر 30 دقيقة أخرى

* وتدهن الوجهة بالزبدة واللبن

* ثم تضاف الحبوب على الوجهة

* ثم ينقل لوعاء أخر ساخن ومبطن بورق زبدة وتغطى بغطاء الحلة

* ويخبز في الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة ثم يرفع الغطاء

* ويخبز مرة أخرى لمدة 10-20 دقيقة
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