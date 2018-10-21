طريقة عمل عيش فرنساوي بأسهل الخطوات

تقدم الشيف هالة فهمي طريقة سهلة لعمل العيش الفرنساوي عبر برنامجها سفرة وطبلية على قناة صدى البلد .
المقادير لعمل عيش فرنساوى :
2 وربع ملعقة صغيرة خميرة
2 ونصف كوب دقيق
1 ونصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
1 وربع كوب ماء للوجه
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة لبن
بذر كتان
جنين قمح
شوفان
بذور دوار الشمس
طريقة عمل عيش فرنساوى :
* تخلط الخميرة والسكر والماء الدافئ
* ويترك ليخمر 5 دقائق
* ثم يضاف الملح والدقيق تدريجيا مع العجن على سرعة بطيئة
* ثم تترك لتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها
* ثم باستخدام الدقيق يصنع منها رغيف خبز دائري ومرتفع داخل وعاء فرن الشكل
* ويغطى ويترك ليخمر 30 دقيقة أخرى
* وتدهن الوجهة بالزبدة واللبن
* ثم تضاف الحبوب على الوجهة
* ثم ينقل لوعاء أخر ساخن ومبطن بورق زبدة وتغطى بغطاء الحلة
* ويخبز في الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة ثم يرفع الغطاء
* ويخبز مرة أخرى لمدة 10-20 دقيقة
المقادير لعمل عيش فرنساوى :
2 وربع ملعقة صغيرة خميرة
2 ونصف كوب دقيق
1 ونصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
1 وربع كوب ماء للوجه
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة لبن
بذر كتان
جنين قمح
شوفان
بذور دوار الشمس
طريقة عمل عيش فرنساوى :
* تخلط الخميرة والسكر والماء الدافئ
* ويترك ليخمر 5 دقائق
* ثم يضاف الملح والدقيق تدريجيا مع العجن على سرعة بطيئة
* ثم تترك لتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها
* ثم باستخدام الدقيق يصنع منها رغيف خبز دائري ومرتفع داخل وعاء فرن الشكل
* ويغطى ويترك ليخمر 30 دقيقة أخرى
* وتدهن الوجهة بالزبدة واللبن
* ثم تضاف الحبوب على الوجهة
* ثم ينقل لوعاء أخر ساخن ومبطن بورق زبدة وتغطى بغطاء الحلة
* ويخبز في الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة ثم يرفع الغطاء
* ويخبز مرة أخرى لمدة 10-20 دقيقة