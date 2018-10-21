طريقة عمل عيش فرنساوي بأسهل الخطوات

تقدم الشيف هالة فهمي طريقة سهلة لعمل العيش الفرنساوي عبر برنامجها سفرة وطبلية على قناة صدى البلد .



المقادير لعمل عيش فرنساوى :

2 وربع ملعقة صغيرة خميرة

2 ونصف كوب دقيق

1 ونصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

1 وربع كوب ماء للوجه

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة لبن

بذر كتان

جنين قمح

شوفان

بذور دوار الشمس



طريقة عمل عيش فرنساوى :

* تخلط الخميرة والسكر والماء الدافئ



* ويترك ليخمر 5 دقائق



* ثم يضاف الملح والدقيق تدريجيا مع العجن على سرعة بطيئة



* ثم تترك لتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها



* ثم باستخدام الدقيق يصنع منها رغيف خبز دائري ومرتفع داخل وعاء فرن الشكل



* ويغطى ويترك ليخمر 30 دقيقة أخرى



* وتدهن الوجهة بالزبدة واللبن



* ثم تضاف الحبوب على الوجهة



* ثم ينقل لوعاء أخر ساخن ومبطن بورق زبدة وتغطى بغطاء الحلة



* ويخبز في الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة ثم يرفع الغطاء



* ويخبز مرة أخرى لمدة 10-20 دقيقة