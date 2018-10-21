ورشة عمل بين طلاب الزقازيق وبلفورت مونيليار الفرنسية

يعقد مشروع امحوتب المصري - الفرنسي، ورشة العمل الثانية تحت عنوان "طاقة الهيدروجين وخلايا الوقود" برعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة، يوم 6 نوفمبر المقبل بمقر الكلية.





وأكد رئيس الجامعة، أن ذلك يأتى ذلك ضمن أنشطة المشروع البحثي المشترك الذي تنفذه كلية الهندسة جامعة الزقازيق مع جامعة بلفورت مونيليار بفرنسا في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الحديثة.



