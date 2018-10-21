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محافظات

ورشة عمل بين طلاب الزقازيق وبلفورت مونيليار الفرنسية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
وائل شاهين
يعقد مشروع امحوتب المصري - الفرنسي، ورشة العمل الثانية تحت عنوان "طاقة الهيدروجين وخلايا الوقود" برعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة، يوم 6 نوفمبر المقبل بمقر الكلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن ذلك يأتى ذلك ضمن أنشطة المشروع البحثي المشترك الذي تنفذه كلية الهندسة جامعة الزقازيق مع جامعة بلفورت مونيليار بفرنسا في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الحديثة.

وأشار الدكتور هيثم سعد محمد رمضان، الأستاذ المساعد بالكلية والباحث الرئيسي من الجانب المصري، إلى أن ورشة العمل سيتم خلالها عرض لمخرجات المشروع خلال عام، تمهيدًا لإنشاء أول مركز تميز مصري- فرنسي لطاقة الهيدروجين وخلايا الوقود بالشرق الأوسط وأفريقيا على أرض جامعة الزقازيق بمدينة العاشر من رمضان ومن ثم تصنيع نموذج لأول سيارة كهربية مصرية تعمل بخلايا الوقود.
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