جروس يجهز قائمة الراحلين عن الزمالك

يستعد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتقديم تقرير بأسماء الراحلين عن الفريق خلال شهر يناير المقبل إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء.



واستقر الجهاز الفني على استبعاد الراحلين عن الفريق فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية من القائمة التى سيتم قيدها للمشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويأتى ذلك عقب فتح فترة القيد الأولى للبطولة، أمس السبت وحتى الأول من نوفمبر، ويستطيع نادي الزمالك التعديل فى قائمته حتى أول نوفمبر المقبل.



واستقر نادى الزمالك، على تجميد قرار إعادة باسم مرسى مهاجم الفريق المعار لـ"لاريسا اليونانى" من عدمه، لشهر ديسمبر المقبل، بعدما واجه اللاعب أزمة فى مشواره الاحترافى حيث عاد إلى القاهرة لظروف خاصة ولم يتمكن من استخراج تصريح السفر للعودة مجددا إلى فريقه.