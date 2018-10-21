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حوادث

الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:18 ص
الداخلية - أرشيفية
الداخلية - أرشيفية
مصطفى الرماح
تنظم وزارة الداخلية، اليوم، الأحد، المنتدى الثاني للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدى وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى، لمناقشة أوضاع السجناء والرد على التقارير المنظمات المشبوهة.

يشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة، واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

كما يشارك فى الحضور عدد من الاعلامين منهم احمد موسى، محمد على خير، نشأت الديهى ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان.

وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.
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