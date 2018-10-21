شاب بالدقهلية يحاول قتل شقيقه بسبب الميراث

أصيب شخص بكسر بالجمجمة اثر تعدى شقيقه عليه بآلة حادة.



تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اداره النجده يفيد بإصابة "فتحى. ي .ا" 36 عاما عامل، ومقيم قرية "اليوسيفية" التابعه للمركز مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى متهتك بفروة الرأس وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى "ولا يمكن استجوابه".



وبسؤال شقيقه "محمود" عاما 48 عامل، اتهم شقيقهما أيمن 45 عاما فلاح ومقيم بذات القرية بالتعدى على المصاب بالضرب بقطعة حديدية على رأسه مما أدى إلى حدوث إصابته، لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 9365/2018 جنح مركز بنى عبيد، وجار العرض على النيابة العامة.

