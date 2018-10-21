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محافظات

رفع درجة الاستعداد بموانئ البحر الأحمر لمواجهة مخاطر السيول

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بموانئ المحافظات الثلاثة (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء)، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مع سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وطلب اللواء هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر -حسب بيان للهيئة اليوم الأحد- من مديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إن الهيئة على تواصل مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل مستمر للتنسيق ومتابعة الأحوال الجوية اولًا بأول.
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