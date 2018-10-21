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أخبار البلد

البيئة تنجح في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:05 م
صدى البلد
حنان توفيق
نجح الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية في إنقاذ سلحفاة بحرية قبل بيعها بأحد أسواق المحافظة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية إلى أنه قد ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة من أحد المواطنين يفيد بقيام أحد بائعي الأسماك بمنطقة الفلكي بالإسكندرية بعرض سلحفاة بحرية، تمهيدا لبيعها بالمخالفة للقانون، مضيفة أنه فور ورود البلاغ تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي للجهاز بالإسكندرية والتواصل مع المبلغ وتحديد المكان المذكور في البلاغ، حيث تم ضبط السلحفاة البحرية وإنقاذها قبل بيعها وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.

وأوضحت هدى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، كما تم معاينة السلحفاة وإجراء كافة القياسات المطلوبة، للتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية، حيث تم إطلاقها بأحد شواطئ البحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة هدى أن قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار في السلحفاة هو ما يعكس وعي المواطنين بأهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج وزارة البيئة في نشر الوعي بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف الشهر القادم.

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين بالاشتراك في حماية الحياة البرية والبحرية والتنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
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