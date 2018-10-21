السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء 55 ألف طن من الزيوت النباتية



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنها طلبت 30 ألف طن ±5% زيت صويا خام صب مستورد، 10 آلاف طن ±5% زيت صويا خام صب محلي بالجنيه، 10 آلاف طن ±5% زيت عباد شمس خام صب مستورد و5 آلاف طن ±5% حد أدنى زيت عباد محلي بالجنيه.



يذكر أن الهيئة كانت قد تعاقدت على شراء كمية 51 ألفا و500 طن زيت خام صب مستورد بالدولار بالمناقصة رقم (5).

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصة رقم (6) لاستيراد 55 ألف طن من الزيوت النباتية، تسليم من (1-15) ديسمبر القادم، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أكتوبر هو آخر موعد لتلقي العروض.