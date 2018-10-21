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محافظات

محافظ كفر الشيخ: إنشاء مجموعة مصانع للملابس الجاهزة.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:13 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد سبل التعاون مع المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لإنشاء مجموعة مصانع للملابس الجاهزة لتشغيل الشباب بقلين ودسوق، بدعم من النواب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور النائب احمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، واللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، وعدد من أعضاء المجلس التصديري، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، ان الهدف الرئيسي من مشروع التعاون مع المجلس التصديري إتاحة فرص عمل جديدة لشباب كفر الشيخ بالاتفاق مع المجلس التصديري للملابس، بدعم من النواب، والهيئة الهندسية، ورئيسي مدينتي قلين ودسوق، وخلق جيل جديد من رجال الأعمال.

وأضاف، سيتم إقامة مصانع للملابس الجاهزة على أرض أملاك دولة تابعة للمحافظة، وأن المجلس التصديري سيتعاقد مع مجموعة من الشباب فى كفر الشيخ، لإنشاء مجموعة من المصانع، ويتضمن كل مصنع حوالى من 70 إلى 80 ماكينة على حسب سعة المصنع.

وأشار إلى أن المصنع الواحد يُسهم في توفير فرص عمل من 200 إلى 300 عامل و عاملة بكل مصنع، ومساحة القطعة 21500 لإقامة مصنعين، ويتم تمويل المشروع من البنك الأهلي بقرض 5% بين الشباب والبنك، وستكون ادارة المصنع الفنية بشكل نسبي تحت اشراف المجلس التصديري، كما يتولى تصدير الملابس الى الخارج.

وتابع، سيتعهد المجلس التصديري للشباب الذى سيتم اختيارهم من خلال لجنة مكونة من أساتذة كلية الهندسة والمجلس التصديري وممثلي عن المحافظة وسيتم تدريب هؤلاء الشباب على اسلوب العمل ومواصفات المنتجات التي يحتاجها المجلس التصديري.
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مجموعة مصانع للملابس الجاهزة.. صور
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مجموعة مصانع للملابس الجاهزة.. صور
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مجموعة مصانع للملابس الجاهزة.. صور
محافظ كفر الشيخ: إنشاء مجموعة مصانع للملابس الجاهزة.. صور
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