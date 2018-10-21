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انطلاق مباريات المرحلة الأولى لدوري مراكز شباب الدقهلية لموسم 2018 /2019

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:02 م
دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب الدقهلية
همت الحسينى
انطلقت فعاليات الجولة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالدقهلية في نسخته السادسة اليوم، الأحد، والتي يشارك فيها 24 فريقا مقسمة إلى مجموعتين كل مجموعة 12 فريقا، وتقام البطولة بنظام الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف رمضان شوربه وكيل الوزارة ورياض جمال الدين وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ الادارة العامة للشباب بقيادة الدكتوره احلام النجولي والاخصائيين بالإدارة والإدارات الفرعية.

وشهد اليوم لقاء فرق المجموعة الأولى، حيث أقيمت المباراة الأولى بين فريقي سنتماي والطيبة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق والثانية بين فريقي بهوت وسلكه وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق والثالثة بين فريقي برمبال القديمة ومنية محلة دمنة وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت المباراة الرابعة مباراة فريقي ميت سلسيل وبسنديلة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق والخامسة مباراة فريقي منشية البدوي والبرامون وانتهت بفوز منشية البدوي بثلاثة أهداف لهدف لفريق البرامون والسادسة مباراة فريقي اتميدة والمقاطعة وانتهت بفوز اتميدة بـ 6 أهداف مقابل هدفين لفريق المقاطعة.

من ناحيته أكد رمضان شوربه وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سبق وأكد أن النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم تم تعديل بعض شروطها والقواعد الخاصة بها من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب واللاعبين في أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه ستقام غدا الاثنين مباريات المجموعة الثانية بين فرق برهمتوش وميت اشنا وبين شاوة وسندوب وبين اورمان طلخا وليسا الجمالية وبين كفر الشناوي ومنشأة بسنديلة وبين قولنجيل وكفر الروك وبين بني عبيد ومنشأة عبد الرحمن.
انطلاق مباريات المرحلة الأولى لدوري مراكز شباب الدقهلية لموسم 2018 /2019
انطلاق مباريات المرحلة الأولى لدوري مراكز شباب الدقهلية لموسم 2018 /2019
انطلاق مباريات المرحلة الأولى لدوري مراكز شباب الدقهلية لموسم 2018 /2019
انطلاق مباريات المرحلة الأولى لدوري مراكز شباب الدقهلية لموسم 2018 /2019
انطلاق مباريات المرحلة الأولى لدوري مراكز شباب الدقهلية لموسم 2018 /2019
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