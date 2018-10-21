الداخلية توجه 15 نصيحة لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

وجهت وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات لسائقي السيارات أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطرق المختلفة.



وأبرز تلك الإرشادات التالي:

1- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية.

2- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6- استعمل مساحات المطر.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة

9- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنيبها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13- عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

14- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

15- عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.