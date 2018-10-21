ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي: هؤلاء تبكي السماء والأرض على موتهم ..فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:36 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فيما ورد بالقرآن الكريم، أن هناك أشخاصًا عند وفاتهم وفراقهم للدنيا، تبكي عليهم السماء والأرض.

وأوضح «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc» اليوم، الأحد، أن الأرض والسماء والجماد، تبكى على الإنسان الصالح حال وفاته، مشيرًا إلى أن مكان السجود الذى كان يسجد فيه العبد يبكى عليه.

وأضاف أن المصحف والمسبحة يبكون على الإنسان الصال عند وفاته، وفى السيرة النبوية كان النبى –صلى الله عليه وسلم - يُسمى كل شيء عنده، وهذه إشارة على أنها أشياء حية ولها إرادة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ» الآية 29 من سورة الدخان.
loading...

ترشيحاتنا

أسرة هارب من قضية قتل تهاجم قوات الأمن وتحطم سيارة شرطة في قنا

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

نائب رئيس امبرو يكشف تفاصيل عقد الملابس الخاص بالأهلي

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

تفاصيل محاولة انتحار شاب بمحطة الشهداء

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

أحمد عز يكشف كواليس فيلمه الجديد الممر المقرر عرضه 2019

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بدءًا من الغد.. فيديو

إخلاء سبيل سيد وسماح المتهمين بإدارة شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة

العجباني .. الفنان السوداني الذي سطع في سماء السينما المصرية في الخمسينيات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

فيديو

المؤرخ وسيم السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا ..فيديو
محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا
محافظ أسيوط: تخطينا المستهدف من حملة 100 مليون صحة.. فيديو
محافظ أسوان: دعوة 26 مستشارا ثقافيا أجنبيا لحضور تعامد الشمس .. فيديو
إسلام وهبة يوضح الهدف من المنتدى الثاني للسجون المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟