خالد الجندي: هؤلاء تبكي السماء والأرض على موتهم ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فيما ورد بالقرآن الكريم، أن هناك أشخاصًا عند وفاتهم وفراقهم للدنيا، تبكي عليهم السماء والأرض.
وأوضح «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc» اليوم، الأحد، أن الأرض والسماء والجماد، تبكى على الإنسان الصالح حال وفاته، مشيرًا إلى أن مكان السجود الذى كان يسجد فيه العبد يبكى عليه.
وأضاف أن المصحف والمسبحة يبكون على الإنسان الصال عند وفاته، وفى السيرة النبوية كان النبى –صلى الله عليه وسلم - يُسمى كل شيء عنده، وهذه إشارة على أنها أشياء حية ولها إرادة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ» الآية 29 من سورة الدخان.