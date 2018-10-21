خالد الجندي: هؤلاء تبكي السماء والأرض على موتهم ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فيما ورد بالقرآن الكريم، أن هناك أشخاصًا عند وفاتهم وفراقهم للدنيا، تبكي عليهم السماء والأرض.





وأوضح «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc» اليوم، الأحد، أن الأرض والسماء والجماد، تبكى على الإنسان الصالح حال وفاته، مشيرًا إلى أن مكان السجود الذى كان يسجد فيه العبد يبكى عليه.



