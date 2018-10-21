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مرأة

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
ريهام قدري
ضجت وسائل الإعلام بخبر إعلان النجمة الأمريكية ليدي جاجا خطوبتها من حبيبها كريستيان كارينو على هامش مشاركتها في احتفال مجلة Elle السنوي للنساء في هوليوود في لوس أنجلوس الإثنين الماضى.

وخطفت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا الأنظار في الحفل بخاتم خطوبتها المصنوع من حجر نادر وثمين جدًا يطلق عليه اسم Padparadscha Sapphire. أو ما يعرف باسم آخر هو، "السفير الزهري.


ويزن هذا الحجر نحو 7 قيراط لوحده، ويحتوي الخاتم على نحو 4 قيراط من الألماس، وكشف مسؤول بالشركة المصنعة لخاتم جاجا أن قيمته تقدر بحوالي 400 ألف دولار.
سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا
سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا
سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا
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سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

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