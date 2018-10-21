6 أغذية تسد الشهية وتعزز شعورك بالشبع

أغذية عديدة تعمل على سد الشهية وتعزز شعورك بالشبع يمكنك تناولها بين الوجبات لها مفعول السحر في حرق الدهون، إليك أبرزها يقدمها "موقع هيلث":



الموز.. غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع يمكنك تناول ثمرة موز في حالة الشعور بالجوع لتجنب تناول وجبات غير صحية.



الشوفان.. من الحبوب الكاملة التي تعزز الشعور بالإضافة إلى قلة سعراتها الحرارية لشبع بالقليل من السعرات الحرارية.



الجزر.. غني بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم والتي تساعد على الحصول على بشرة نضرة.



الطماطم.. غنية بالسعرات الحرارية والألياف الألياف النباتية التى تمنحك الشعور بالشبع ويجب تجنب الإفراط في تناولها وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الأملاح.



السلمون.. غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاج الجسم ويفضل إدخاله ضمن نظامك الغذائى للتخلص من دهون الجسم المتراكمة.



الليمون.. غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعمل على خسارة الوزن وتنظيف الجسم من السموم.