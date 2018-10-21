ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

سفير فلسطين: هيكل سليمان أكذوبة مزعومة .. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:18 م
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة
محمد صبري عبد الرحيم
أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن القدس عربية وعاصمة فلسطين، مؤكدًا أن وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى أكذوبة مزعومة وفرية.

وقال «دياب» لـ«صدى البلد»، إن الحفريات الإسرائيلية في القدس مستمرة منذ نحو 50 عامًا بحجة العثور على الهيكل المزعوم، منبهًا بأن هذه الحفريات تسببت في تصدعات للمسجد الأقصى المبارك، وأيضًا أدت إلى سقوط بعض المنازل القريبة منه.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، إلى أن الحفريات التي قامت بها إسرائيل من طرف واحد، لم تأتٍ بدليل أو شاهد تارخي أو قطعة أو حجر يؤكد وجود هيكل سليمان في هذا المكان الذي هو مقدس للمسلمين، وليس فيه أي أحقية لليهود.

loading...

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف حقيقة علاقة الليزر وكريمات الشعر والعرق في الإصابة بالسرطان

إصابة 7 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بشقة بالحوامدية

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

الداخلية تقدم 5 نصائح ذهبية لسائقي السيارات أثناء هطول الأمطار

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

شاهد.. هيثم محمد ينشر فيديو يرد به على شائعة وفاته

هربت من زوجها ببني سويف لتقع فريسة للاغتصاب في الجيزة

أحمد موسى: رواتب بعض السجناء تصل إلى 6 آلاف جنيه ..فيديو

رفض إقراضه مالا فانتقم من نجله بطريقة شنيعة في زفتى.. صور

الأهلي يكشف موعد ظهور الفريق بالقميص الجديد

مصرع موظف وإصابة ضابط و3 جنود شرطة في حادث تصادم ببنها

قطر تطرح حلولا كوميدية لاستيعاب جماهير مباريات كأس العالم 2022

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو
رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو
جهاز المشروعات: أقرضنا 3.7 مليار جنيه.. ووفرنا 168 ألف مشروع و305 آلاف وظيفة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟