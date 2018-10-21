سفير فلسطين: هيكل سليمان أكذوبة مزعومة .. فيديو

أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن القدس عربية وعاصمة فلسطين، مؤكدًا أن وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى أكذوبة مزعومة وفرية.



وقال «دياب» لـ«صدى البلد»، إن الحفريات الإسرائيلية في القدس مستمرة منذ نحو 50 عامًا بحجة العثور على الهيكل المزعوم، منبهًا بأن هذه الحفريات تسببت في تصدعات للمسجد الأقصى المبارك، وأيضًا أدت إلى سقوط بعض المنازل القريبة منه.



وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، إلى أن الحفريات التي قامت بها إسرائيل من طرف واحد، لم تأتٍ بدليل أو شاهد تارخي أو قطعة أو حجر يؤكد وجود هيكل سليمان في هذا المكان الذي هو مقدس للمسلمين، وليس فيه أي أحقية لليهود.



