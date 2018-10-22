قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

تحركات الرصد والمتابعة من المسؤولين لا تحتاج إلى بروتوكول يهندم حركة الوزير أو المحافظ، أو رسميات تفسد طبيعة الجولات المفاجئة والزيارات التفقدية.
في يوم واحد لا أكثر، خرج وزيران ومحافظ عن البروتوكول واستقلوا وسائل مواصلات غير تقليدية، سهلت عليهم أعمالهم ومنحتهم فرصة أكبر في متابعة القطاعات التي يشرفون عليها.
وزير النقل في قطار
لأنه وزير النقل، حتما كان يجب عليه أن يستقل القطار لضبط أداء الخدمة والوقوف على المشكلات اليومية التي تواجه الركاب ومستخدمي السكك الحديدية.
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، استقل كابينة جرار القطار رقم ٩١٥ ركاب القادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية حتى محطة دمنهور، وذلك بعد جولة تفقدية عصر أمس في محطة سكك حديد بنها، رافقه خلالها المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة واطمأن على نظافتها وتفقد شبابيك التذاكر.
ووجه الوزير خلال جولته مسئولي هيئة السكك الحديدية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل وتيسير سفر الركاب والطلبة وخاصة في أوقات الذروة.
وزيرة الصحة في سيارة إسعاف
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، استقلا سيارة إسعاف نقطة تمركز المطيعة التابعة لمركز أسيوط وذلك خلال جولة الوزيرة في محافظة أسيوط.
محافظ دمياط في ميكروباص
رفضت التنقل داخل مدن وقرى المحافظة بالموكب المعتاد للمحافظين السابقين وألغت الموكب واكتفت باستقلال سيارة ميكروباص لمفاجأة رؤساء المدن دون تحديد موعد لزيارتها المتكررة للمدن والقرى، المحافظ الجديد قررت أن تلغي الموكب المهيب الذي يتحرك معها ذهابا وإيابا.
إنها الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والتى لم تنتظر كثيرا، فعقب تكليفها بالمسؤولية الجديدة، انطلقت تختصر المسافات وتسابق الوقت لتثبت أن المرأة المصرية بإمكانها صنع القرار وتنفيذه وأن تقود محافظة بأكملها وتحسن التصرف في كافة المواقف الطارئة التي حدثت أو ستحدث بالمحافظة.
كانت سابقة هى الأولى من نوعها أن يستقل مسؤول أيا كان منصبه ميكروباص في جولاته لتفقد مراكز وقرى المحافظة المختلفة.
البداية كانت في الاجتماع الأول لها مع رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المدن عندما طالبتهم بالنزول الى الشارع والسير على الأقدام بين الناس للتعرف على مشكلاتهم، وقالت سأبدأ بنفسي وبالفعل أولى جولاتها بدأتها بسيارة ميكروباص، وفاجأت الجميع وكانت أولى الجولات برأس البر، حيث فاجأت رواد السوق العمومى برأس البر، وهى تنزل من ميكروباص وتتابع بنفسها الإشغالات بمنطقة السوق وشارع النيل، وشددت على رئيس مجلس المدينة بسرعة إزالة كافة الإشغالات على الفور والتى كانت واضحة للجميع أنه لا تهاون مع مخالف.