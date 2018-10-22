قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

تحركات الرصد والمتابعة من المسؤولين لا تحتاج إلى بروتوكول يهندم حركة الوزير أو المحافظ، أو رسميات تفسد طبيعة الجولات المفاجئة والزيارات التفقدية.





في يوم واحد لا أكثر، خرج وزيران ومحافظ عن البروتوكول واستقلوا وسائل مواصلات غير تقليدية، سهلت عليهم أعمالهم ومنحتهم فرصة أكبر في متابعة القطاعات التي يشرفون عليها.





وزير النقل في قطار



