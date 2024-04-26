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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نسخة طبق الأصل.. أشهر توائم النجوم بالوسط الفني

صدى البلد

كثيرًا من النجوم لديهم أشقاء توائم لكن البعض يفصح عن ذلك، والبعض الآخر يفضل أن تكون نسخته الثانية "التوأم " بعيداً عن الأضواء، حتى لا تتأثر حياته الخاصة ويكون عرضة لمطاردات كاميرات وسائل الإعلام.


 

ونرصد لكم النجوم المتواجدين في الفترة الحالية، الذين لديهم أشقاء بنسخة طبق الأصل، وأشهرهم

 

الفنان "عمرو عبد الجليل"، الذي لديه شقيق توأم وهو الداعية "أيمن عبد الجليل".


 

وقال عمرو عبدالجليل "إنه وتوأمه آخر العنقود بين أشقائهما، لذلك كان هناك اهتمام كبير من الأسرة بهما، خاصة أن الشبه بينهما قد وصل إلى حد التطابق".


 

اما النجم الثاني الذي لديه توأم متطابق هو النجم العالمي "رامي مالك"، حيث لديه توأم اسمه "سامي"، وقال عنه "نحن توأم متطابق، وقد تلقيت من شقيقي سامي مكالمة في أحد الأيام يسألني هل تستطيع تأدية مونولوج يوناني من مأساة يونانية، فقلت له نعم، قال لي أريدك أن تذهب إلى جامعتي، وتحضر بدلاً مني اختبار التمثيل حتى أحصل على الدرجات التي أحتاجها".


 

ومن بين الفنانين الذين لديهم أشقاء توائم الفنانة الشابة رانيا منصور التي تبلغ من العمر 38 عاماً، حيث ظهرت رانيا برفقة شقيقتها التوأم نورهان منصور في عدد من المناسبات العامة، حتى إنهما أثارتا الجدل بين الحضور، الذين يوجهون إليهما أسئلة من نوع "كيف هذا التطابق الكبير في الملامح بينكما؟!".


 

أما الفنان  الأردني "نضال نجم" فلديه شقيق توأم اسمه "وائل نجم"، حيث بدأ الثنائي مشوارهما الفني معاً في سوريا، ثم انتقلا إلى القاهرة، لكن استمر "نضال" في مجال التمثيل واتجه شقيقه "وائل" إلى مجال الإنتاج الفني.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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