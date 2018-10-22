ميليشيات الحوثي تشعل النيران في مسجد باليمن .. فيديو

لا عرف ولا دين يردع الحوثيين من إحراق بيوت الله.

الجمعة أحرقوا مسجداً في ذمار،لرفض الأهالي الصلاة وراء خطيب فرضوه على الأهالي الذين خرجوا وتركوا الخطيب وجماعته، ليقوم الحوثيون بحرق المسجد والمصاحف،انتقاماً من الأهالي الذين رفضوا كذلك صرخة الفجور الحوثية.

ما مر علينا هكذا إجرام! pic.twitter.com/RslcbC8xni — Dr Mohammed Jumeh (@MJumeh) October 21, 2018

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر حالة الدمار التي تعرض لها مسجد في ذمار اليمنية للحريق على يد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ميليشيات الحوثي، أحرقوا المسجد لرفض المصلين الصلاة وراء إمام اختارته هذه الميليشيات.وقام الأهالي بالخروج وترك الخطيب داخل المسجد، ليقوم الحوثيون عقب ذلك بإشعال النار في المسجد.