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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تشعل النيران في مسجد باليمن .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر حالة الدمار التي تعرض لها مسجد في ذمار اليمنية للحريق على يد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ميليشيات الحوثي، أحرقوا المسجد لرفض المصلين الصلاة وراء إمام اختارته هذه الميليشيات.

وقام الأهالي بالخروج وترك الخطيب داخل المسجد، ليقوم الحوثيون عقب ذلك بإشعال النار في المسجد.
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