بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

تقدم الشيف هالة فهمي في برنامجها "سفرة وطبلية" على قناة "صدى البلد" طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل بعيدا عن أضرار الصلصة المعلبة.



المكونات لعمل الصلصة الجاهزة بالمنزل:



3 كيلو طماطم مغسولة ومقطعة



حبة كبيرة من البطاطس



حبة كبيرة من البنجر



2 ملعقة كبيرة ليمون



2 ملعقة سكر



طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل:



- تقطع الطماطم بقشرها مكعبات، وتوضع داخل وعاء طهي كبير.



- تضاف لها البطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات أيضًا.



- تضاف حبة البنجر بقشرها بعد غسلها جيدًا وتقطع مكعبات أيضًا.



- ترفع المكونات على نار هادئة دون إضافة ماء وتترك لمدة ساعة تقريبًا.



- هنا أصبحت ك المكونات ممتزجة ولينة يضاف لها عصير الليمون، ثم تمزج داخل الخلاط بإضاف قليل من الماء.



- في وعاء صغير، تضاف 2 ملعقة سكر ثم يرفع على النار حتى يتحول إلى اللون الذهبي «كراميل» ثم تضاف للصلصة التي ترفع على النار مرة أخرى للتخلص من الماء القليل الذي تمت إضافته لتسهيل المزج.



وهذه الصلصة جاهزة للطهي بفوائد الطماطم والبطاطس والليمون والبنجر.