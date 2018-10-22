اليمن: اشتباكات بين ميليشيات الحوثي في صنعاء

تجددت الاشتباكات بين مسلّحي جماعة الحوثيين في صنعاء، وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوفهم، في ظل انفلات أمني تشهده العاصمة اليمنية، وزيادة لمعدل الاغتيالات في صفوف الانقلابيين، مع انتشار كبير لعمليات نهب المحلات والمصارف، بحجة تمويل العمليات العسكرية.



وذكرت قناة (العربية ) الإخبارية ، اليوم الاثنين ، أن هناك انتشار فوضى غير مسبوقة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، أعقبت اغتيال نجل مدير أمن مديرية الثورة، في أمانة العاصمة صنعاء.



وأضافت أن الاشتباكات تجددت بين مسلحي الانقلابيين أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم، مشيرة إلى تعرض الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لشؤون القبائل الحوثية، صفوان الهبري، لكمين مسلح في حي الصافية جنوب المدينة.



وتتهم مصادر محلية قيادات الميليشيات باستهداف شركات الصرافة ومحال تجارية في صنعاء، تحت مسميات مستحدثة، وبحجة تمويل العمليات العسكرية، ما أسفر عن احتقان شعبي.

