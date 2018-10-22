الوطن الإماراتية: الموقف تجاه ميليشا الحوثي لابد أن يكون أكثر جدية وفاعلية

رأت صحيفة "الوطن" الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ أن الموقف الدولي الذي يعتبر استقرار وسلامة وأمن الدول والشعوب في صدارة أولوياته، عليه أن يأخذ موقفا أكثر جدية وفاعلية في مواجهة ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفهم من أفعالهم الإجرامية في اليمن.



وأكدت الصحيفة، تحت عنوان "المسؤولية الدولية تجاه اليمن" أن ما يجري يعد انتهاكا للقانون الناظم للعلاقات بين الدول والسكوت عنه يعني أنه سيجعل اليمن حلقة ضمن سلسلة لن تتوقف وبالتالي لابد من التحرك لإنهاء الانقلاب وما نتج عنه وقطع يد الشر التي تتدخل بشكل سافر دون أي وجه حق.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تواصل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب اليمني خاصة في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها ومحاولة استهداف السعودية بالصواريخ الإيرانية الباليستية والتي تتصدى لها دفاعات المملكة وتمنعها من الوصول إلى أهدافها في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الملايين من الشعب اليمني جراء تلك الأفعال.



وأوضحت "الوطن"، أن هذا يتنافى مع الدور الدولي الواجب تجاه قضية صدرت بحقها قرارات أممية من مجلس الأمن أكدت فيها رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه من نتائج وآثار مع وجود ملايين المهددين بالجوع والأوبئة والأمراض ويعانون القهر ويتعرضون للقمع والتنكيل وتجنيد الأطفال والخطف وكل ما يصنفه القانون الدولي بجرائم الحرب.





