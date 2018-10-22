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اقتصاد

رئيس جهاز السادات: مصادرة أدوات غسيل السيارات بالشوارع وتحرير مخالفة لمستخدميها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أصدر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تكليفات للإدارات المعنية بجهاز المدينة، بسرعة إزالة المخالفات، وتلافى الملاحظات، التى شاهدها خلال جولته التفقدية بالمدينة،حيث تم إصدار تكليف لإدارة التنمية، ومديرى الأحياء والنظافة والتجميل، بسرعة إزالة الجراجات الموصلة بالأرصفة والمسطحات الخضراء، المُنفذة بواسطة الأهالى لركن سياراتهم، بما يضر بالمسطحات الخضراء ويتسبب فى تلف الأرصفة والبردورات.

كما تم إصدار تكليفات، بطلاء المطبات المُنتشرة بشوارع المدينة، بدهانات عالية الجودة، لتظهر لقائدى السيارات بوضوح ولا تتسبب فى وقوع حوادث، وكذا إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالمدينة، وخاصة المعلقة على أعمدة الكهرباء.

وأكد المهندس أمين غنيم، أنه حفاظًا على صحة المواطنين، يتم تطبيق منظومة النظافة بجميع الأحياء السكنية والصناعية، وتنظيف المناور خلف العمارات، وإزالة الحشائش حول غرف التفتيش، وتسليك الغرف المسدودة، والمرور على أسطح العمارات، وإزالة عشش الطيور، وتحرير المخالفات اللازمة، وإزالة الأحواش المُخالفة دون تصالح، والخاصة بالوحدات السكنية بالدور الأرضى بالمنطقة السكنية الأولى (الجزء الاقتصادى) والتى قام أصحابها بتعليتها وتسقيفها وضمها للوحدة دون تصالح.

وأصدر رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تكليفًا لإدارة الأمن، بالمرور من حين لآخر وخاصة بعد مواعيد العمل الرسمية، لمصادرة أدوات غسيل السيارات بالشوارع، وتحرير مخالفة لتلك السيارات، وتكليفًا لإدارة الزراعة، برفع كفاءة المسطحات الخضراء، واستكمال الأجزاء المتآكلة منها للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، وتكليفًا آخر لإدارة التشغيل والصيانة، لحصر غرف تفتيش العمارات، ومطابق الطرق الرئيسية التى ليس عليها أغطية، وتوفير الأغطية على وجه السرعة، والمرور على بلاعات المطر والتأكد من تسليكها واختبارها بسيارات تانك المياه،مع التأكد من وجود أغطية لها، وتسليك خطوط الصرف الصحى والتأكد من سلامتها.

إلى جانب إزالة الزراعات حول موزعات ومحولات الكهرباء بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، مع تجميل هذه المساحة ببردورات وأرصفة من الإنترلوك لتظهر بشكل جمالى، والتأكد من عدم ترك أبواب أعمدة الكهرباء مفتوحة حتى لا تودى بحياة الأطفال، ومنع سرقة التيار الكهربائى منها.
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