العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، روى باشيكو دى أزيفيدو سفير جمهورية البرازيل بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية والإعداد لزيارة وفد الصناعات البرازيلية برئاسة وزير خارجية البرازيل ووفد من الشركات العاملة فى مجال التصنيع العسكرى.



ورحب " العصار" بالسفير واستعرض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي التكنولوجية والفنية والبشرية لديها فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ، وأكد على رغبته فى تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات البرازيلية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك لما تتميز به من خبرات وتكنولوجيات صناعية متطورة يمكن الإستفادة منها فى نقل وتبادل الخبرات بين الطرفين بهدف التصنيع المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية وإقامة شركات ثنائية لتصنيع منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للتصدير للدول المحيطة والأفريقية.



وأوضح أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التنسيق لزيارة الويزيو نونيش فيريرا - وزير خارجية البرازيل لمصر خلال شهر نوفمبر القادم على رأس وفد من رجال الأعمال للشركات العاملة فى مجال الصناعات العسكرية والمدنية، معربا عن رغبته فى تبادل الزيارات للمتخصصين من شركات الإنتاج الحربي والشركات البرازيلية العاملة فى مجالات مماثلة للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والفنية على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون بين الطرفين.



وخلال اللقاء وجه "العصار" الدعوة للشركات البرازيلية للاستثمار فى مصر واستغلال البيئة المواتية للاستثمار حاليا من خلال قانون الإستثمار الجديد والمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التى تخدم الإستثمار فى مجالات (الطرق ، الطاقة ، النقل ) والتى تم إقامتها فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية واستغلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع دول ومنظمات دولية مثل "لكوميسا" بما يسهل تسويق المنتجات إلى الأسواق المحلية والأقليمية والدولية.



كما دعا الشركات البرازيلية للإشتراك فى معرض السلاح "أيدكس - 2018"المقرر إقامته فى مصر خلال الفترة من 5:3 ديسمبر المقبل .



من جانبه أكد "باشيكو" أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين فى العديد من المجالات وأنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة أوجه التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية لما لها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية متميزة وتشهد تقدم ملحوظ يتضح من خلال تعاونها مع العديد من الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ، مما دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون القائم مع شركات الإنتاج الحربي المصرية.



وأعرب السفير عن ترحيب السفارة البرازيلية بإستقبال المتخصصين من شركات الإنتاج الحربي لزيارة شركات الصناعات العسكرية البرازيلية وعن استعداد ممثلى الشركات العسكرية البرازيلية للمشاركة فى معرض السلاح "أيدكس2018" ، مؤكدا أن هناك آفاقا عديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي فى مجال الصناعات الدفاعية المختلفة والتى سيتم العمل علي تفعيلها خلال لقاء وزير خارجية البرازيل مع الدكتور محمد سعيد العصار الشهر القادم .