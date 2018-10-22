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التنمية المحلية: رفع حالة الاستعدادات بالمحافظات لمواجهة السيول

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
جريان السيول
جريان السيول
ايمان البكش
تتابع وزارة التنمية المحلية استعدادات المحافظات لموسم السيول والأمطار وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توجيهات للمحافظين برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات لمتابعة الموقف بصفة مستمرة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة عمليات الوزارة بصورة عاجلة ويومية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين برفع درجات الطوارئ في المحافظات، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار.

ووجه اللواء محمود شعراوى بتشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول (مخرات السيول والترع والمصارف والبرابخ والسدود والحواجز والبحيرات) ومتابعة حالتها.

وطالب وزير التنمية المحلية بمتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار.

وأكد اللواء محمود شعراوى بضرورة قيام المحافظين بحصر كافة إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة حكومية وغير حكومية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة استعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات فى كافة التخصصات ( مياه – صرف صحى – كهرباء – الحريق ) وكذلك المعدات ( لوادر – بلدوزرات – عربات شفط ... إلخ ) وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وموافاة مركز إدارة الأزمات بالوزارة بذلك .

وطالب الوزير بتنفيذ حملات توعية للمواطنين بواسطة وسائل الإعلام المختلفة ورؤساء الوحدات القروية ومجالس المدن والمراكز بالإجراءات التى يلزم اتباعها قبل وأثناء وقوع السيل لضمان سلامتهم .
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