ضبط عصابة تسرق رواد البنوك بالقاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع تعقب رواد البنوك وسرقتهم.





أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس قيام (مسجل جنائى ، وعاطل "له معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى - تخصص فى إرتكاب وقائع تعقب وسرقة رواد البنوك من داخل السيارات بأسلوب التتبع، وكسر الزجاج.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (السيارة المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع بدوائر أقسام شرطة (عين شمس ، النزهة ، أول مدينة نصر) ، وبإرشادهما تم ضبط (مبلغ 805 ألف جنيه من متحصلات السرقة ، سيارة ملاكى ، مركبة "توك توك" ، 2 قرط ذهب ، أجهزة منزلية وكهربائية قاموا بشرائها من متحصلات وقائع السرقة).



