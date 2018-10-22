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محافظات

الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد مركز السادات ، بالعيادات المتنقلة ( باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - اطفال - رمد - تنظيم اسرة - أسنان ) .

وتم الكشف على 1284 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم ، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 41 معمل دم، 48 طفيليات, وكذلك تم عمل 13 أشعة عادية , وعدد 41 أشعة سونار , وتحويل حالتين لمستشفى السادات المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة .
الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور
الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور
الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور
الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور
الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور
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