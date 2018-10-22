الكشف على 1284 مترددا بقافلة طبية بقرية الخطاطبة بالسادات..صور

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد مركز السادات ، بالعيادات المتنقلة ( باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - اطفال - رمد - تنظيم اسرة - أسنان ) .



وتم الكشف على 1284 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم ، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 41 معمل دم، 48 طفيليات, وكذلك تم عمل 13 أشعة عادية , وعدد 41 أشعة سونار , وتحويل حالتين لمستشفى السادات المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة .

