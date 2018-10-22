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حوادث

ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بغرب الدلتا) قيام كلٍ من المدعو "حمدى.ا.م" 50 سنة، ميكانيكى سيارات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، والسابق اتهامه في (9) قضايا "تزوير- إخفاء مسروقات – تبديد" بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية، متخذًا من دائرة (قسم شرطة ثان المنتزه) مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبرفقته المدعو "عبد العزيز .ا.ا"، 39 سنة، صاحب معرض تأجير سيارات، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، السابق اتهامه في قضيتين "تزوير".. وبتفتيش المذكورين عُثر بمسكن الأول على قرص تخزين "هارد ديسك" يحتوى على (مجموعة من المحررات والشهادات والرخص والتوكيلات منسوبين لجهات حكومية مختلفة وخاليين البيانات معدين للإستخدام، وممهورين بأختام شعار الجمهورية المزور) وكذا برنامج الفوتوشوب، والذى يقوم بإستخدامه فى إدخال التعديل والإضافة على تلك المحررات لطبعها مرة أخرى فى صورتها المزورة ومجموعة من المحررات الرسمية "مزورة" منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وممهورة بأختام مقلدة لشعار الجمهورية عبارة عن (شهادات تصديق - شهادات مخالفات سيارات) وتوكيل بيع سيارة - توكيلات رسمية -شهادات تخرج - بيان نجاح لدبلوم المدارس الفنية الصناعية و مجموعة من الأوراق المستخدمة فى طباعة بعض المحررات الرسمية و" 2" هاتف محمول، وبفحص الخاص بالمتهم الثانى فنيًا تبين أنه يحتوى على مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والرخص والتوكيلات منسوبين لجهات حكومية مختلفة، وخالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بأختام شعار الجمهورية.

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وقرر بأن الثانى هو القائم بأعمال التزوير مستخدمًا قرص التخزين المضبوط، والاشتراك فيما بينهما فى ترويج تلك المحررات على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأقرا بملكيتهما لتلك المضبوطات، وأنهما يستخدمان قرص التخزين للطباعة من مقاهى الإنترنت خشية ضبطهما.

وتم لتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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