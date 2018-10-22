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رياضة

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
البرازيلى كينو
البرازيلى كينو
عمرو الحلواني
أعلن رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل، اقتراب الهلال من إنهاء التعاقد مع مهاجم نادي بيراميدز المصري.

ونشر "بن فيصل"، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، كتب فيها: "كينو يا كينو قربت ياكينو"، في إشارة إلى البرازيلي كينو.

ويحاول الهلال تعويض مهاجمه السوري عمر خربين، الذي سيرحل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتقل المهاجم البرازيلي إلى النادي المصري، قادمًا من بالميراس البرازيلي، مطلع الموسم الحالي، وسجل مع بيراميدز 5 أهداف في 9 مباريات خاضها في الدوري المصري، كما ساهم بصناعة هدفين.
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