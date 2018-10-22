برشلونة يتجاهل غياب ميسي ويعد جماهيره باستمرار الانتصارات

أعطى نادي برشلونة الإسباني، نوعا من الطمأنينة لدى جماهير الفريق الكتالونى بعد صدمة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الملاعب، لمدة تصل إلى 3 أسابيع.



ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إحصائية للفريق الكتالوني، توضح أرقام البلوجرانا في المباريات التي غاب فيها ليونيل ميسي، منذ عام 2010.



وسيغيب ميسي عن صفوف برشلونة لمدة 3 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة قوية في ذراعه اليمنى، في فوز البلوجرانا على إشبيلية، بنتيجة 4-2، لحساب الجولة التاسعة من عمر الليجا، السبت الماضية.



وخاض نادي برشلونة، 61 مباراة بدون ميسي، فاز في 49 مواجهة، بينما تعادل 6 مرات وخسر مثلهم.



وعلق حساب النادي الكتالوني، قائلًا:"هذه أرقامنا بدون هذا الرجل منذ عام 2010، يجب أن نكون بخير".

