فرقة الروك الشهيرة ميوز ترغب في تنظيم حفل غنائي بسفح الأهرامات

كشفت فرقة الروك البريطانية الشهيرة "ميوز"، أنها ترغب في تنظيم حفل كبير أمام الأهرامات في مصر، وذلك بمناسبة استعدادها لإطلاق ألبومها الثامن.





وفي حوار مطول مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، بمناسبة الإطلاق المنتظر لألبومها "Simulation Theory" في 9 نوفمبر المقبل، قالت الفرقة:" نريد جدا أن نعزف الموسيقى أمام الأهرامات في مصر، سيكون هذا مذهلا".





وبحسب الصحيفة، فهناك العديد من الفنانين المهمين نظموا حفلات في سفح الأهرامات المصرية، منهم الفرنسي، جان ميشيل جار والأسترالية كايلي مينوج.





وميوز تعني "وحي" وهي فرقة روك بريطانية تشكلت عام 1994، وتضم مات بلامي وكريس ولستنهولم ودومينيك هوارد.



