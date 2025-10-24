جامعة قناة السويس تطلق مبادرة لتعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة

ينظم مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس حفل إطلاق مبادرة "تمكين" الحملة الشاملة للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الجامعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور سامح عباس، مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

تأتي المبادرة في إطار حرص الجامعة على دعم التكافؤ والمساواة بين جميع فئات الطلاب، وتعزيز بيئة جامعية دامجة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 25 أكتوبر، بمقر المركز في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تتضمن الفعالية عددًا من الأنشطة التوعوية والحوارات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة القبول والتكامل داخل المجتمع الجامعي.

وتؤكد جامعة قناة السويس من خلال هذه المبادرة التزامها برسالتها الإنسانية والمجتمعية في تحقيق الدمج الشامل، وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب دون استثناء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع.