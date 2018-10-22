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محافظات

محافظ المنوفية يترأس اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقدت محافظة المنوفية اليوم اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادى برئاسة اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، وبحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، ومديرى مديريات الإسكان والمساحة والأوقاف والمالية، ورؤساء الوحدات المحلية لتلا وقويسنا والشهداء، ومديرى إدارات الشئون القانونية وأملاك الدولة والتخطيط والمتابعة والمجالس والحسابات بقاعة الاجتماعات بالديوان العام؛ حيث تم عرض الموقف التنفيذى لعمارات الإسكان الاقتصادى بمراكز ومدن المحافظة.

أوضح مدير مديرية الإسكان أنه سيتم تسليم 28 وحدات إسكان اقتصادى بقرية جروان مركز الباجور فى أول نوفمبر القادم ، وقد تم إرجاء إنشاء عمارات الاسكان الاقتصادى بحى غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة لحين استصدار التراخيص طبقا للقانون وتم استصدار صلاحية الموقع.

وأحال محافظ المنوفية الموضوع الخاص بإنشاء عمارات إسكان اقتصادى بحى غرب شبين الكوم والتى تضم 148 وحدة سكنية بمساحة 45م للوحدة إلى الشئون القانونية للبحث والدراسة وإبداء الرأى القانونى، كما تم حل المشكلة الخاصة بالتراخيص لعدد 2 عمارات إسكان اقتصادى بتلا، وسيتم إرسال استعجال لهيئة عمليات القوات المسلحة لاستعجال الحصول على موافقتها على الارتفاع المطلوب لعمارة الاسكان الاقتصادى بحى تيمور بقويسنا حيث أن الموقع المرشح للعمارة يقع فى منطقة يلزم عرضها على الهيئة.

وأكدت اللجنة حظر تحويل الوحدات السكنية المقامة من حساب صندوق الإسكان الاقتصادى التابع للوحدات المحلية بدائرة المحافظة إلى محلات تجارية. 

وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها إدراج عدد 4 قطع الواقعة بقرى أبنهس وكفر الأكرم ودمهوج وميت أبو شيخة فى الجلسة القادمة لطرحهم .

شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق والتعاون بين مجالس المدن ومديرية الاسكان لسرعة الانتهاء من اجراءات التراخيص الخاصة بالاسكان الاقتصادى لتوفير وحدات سكنية للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم .
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