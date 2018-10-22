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تعليم

10 معلومات عن نظام الدراسة والامتحان لطلاب أولى ثانوي هذا العام

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم،عن 10 معلومات بشأن نظام الدراسة والامتحان بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام بالتزامن مع بدء تطبيق نظام الثانوية التراكمية .

وتتمثل هذه المعلومات العشرة فيما يلي :

* المواد المضافة للمجموع هي : "اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ اللغة الأجنبية الثانية ـ الرياضيات ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ الفلسفة ـ الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء"

* المواد غير المضافة للمجموع : "التربية الدينية ـ التربية الوطنية ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"

* المواد الممتدة

* الطالب سيؤدي الامتحان 4 مرات في كل المواد ويحسب له اعلى 2 في السنة

*الطالب لن يحقق نسبة النجاح المطلوبة يعتبر باق للإعادة.

* لا توجد أعمال سنة

* لا توجد امتحانات شهر

* لا توجد امتحانات عملي

* لن يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا كانت نسبة حضوره للمدرسة لا تقل عن 85% من أيام الدراسة الفعلية

*دفعة العام الحالي لن يتم حساب درجات أولى ثانوي ضمن مجموع الثانوية التراكمية لإنها اول دفعة
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