10 معلومات عن نظام الدراسة والامتحان لطلاب أولى ثانوي هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم،عن 10 معلومات بشأن نظام الدراسة والامتحان بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام بالتزامن مع بدء تطبيق نظام الثانوية التراكمية .



وتتمثل هذه المعلومات العشرة فيما يلي :



* المواد المضافة للمجموع هي : "اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ اللغة الأجنبية الثانية ـ الرياضيات ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ الفلسفة ـ الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء"



* المواد غير المضافة للمجموع : "التربية الدينية ـ التربية الوطنية ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"



* المواد الممتدة



* الطالب سيؤدي الامتحان 4 مرات في كل المواد ويحسب له اعلى 2 في السنة



*الطالب لن يحقق نسبة النجاح المطلوبة يعتبر باق للإعادة.



* لا توجد أعمال سنة



* لا توجد امتحانات شهر



* لا توجد امتحانات عملي



* لن يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا كانت نسبة حضوره للمدرسة لا تقل عن 85% من أيام الدراسة الفعلية



*دفعة العام الحالي لن يتم حساب درجات أولى ثانوي ضمن مجموع الثانوية التراكمية لإنها اول دفعة