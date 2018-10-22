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اقتصاد

حسين منسي:المشروعات القومية أحدثت تحولا كبيرا فى البنية التحتية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
مروة الحداد
قال المهندس حسين منسي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البناء والخرسانة، " ان مصر قد شهدت تحولًا ملحوظًا فى قطاع البنية التحتية من خلال دخول العديد من المشروعات القومية العملاقة قيد التنفيذ اضافة الى إقامة المدن الجديدة فى جميع المحافظات وتنفيذ مصر المشروع القومى للطرق والذى كان له الفضل فى تطوير المنظومة بالكامل .

وأضاف خلال مؤتمر الطرق المستدامة الذى عقد اليوم لبحث أفضل الحلول المتطورة لقطاع الطرق عالميا لضمان  تيسير الحركة على المدى الطويل ودعم خطط الدولة في النهوض الاقتصادي تماشيا مع مفهوم التنمية المستدامة٢٠٣٠ 

واشار منسي الى ان المشروع القومي للطرق لعب دورًا رئيسيًا فى ربط المدن ببعض وضمان سهولة الاتصال وانتقال المواطنين والبضائع بسلاسة مؤكدا ثقته أنه مع بدء العمل على المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والاخذ فى الاعتبار المعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة فى مرحلة التصميم والتنفيذ، من أن حلول لافارݘ التكنولوجية العالمية فى مجال قطاع الطرق الخرسانية تتماشى مع توجهات الدولة الحالية وكأحدى المشاركين الرئيسيين في هذا المجال، باعتبار الشركة أحد المشاركين الرئيسين من خلال تنفيذ طريق المحاجر الرابط بين طريقي القطامية/العين السخنة و السخنة/ السويس بطول 90 كم باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية فى الرصف الخرسانى.

وأكد منسى أنه وبعد تنفيذ طرق خرسانية فى مصر اصبح هناك  ضرورة لعمل فريق متكامل من كافة الخبراء والمعنيين لقطاع الطرق للمرحلة المقبلة مؤهلا فنيا لأعمال صيانة هذه الطرق للحفاظ على شبكة الطرق القومية الجديدة.

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