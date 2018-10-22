فيلم يوم الدين يمثل مصر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف

أعلن الدكتور عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط لسينما المؤلف أنه تم اختيار الفيلم المصري يوم الدين للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر داخل المسابقة الرسمية لمهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته ال23 والتي سوف تقام في الفترة مابين 16 و22 نوفمبر المقبل بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.



ويعتبر فيلم يوم الدين هو أول فيلم روائي يتعرض لمشاكل مرضى الجذام وهو قصة حقيقية عاشها المخرج أثناء تصويره لفيلم وثائقي في مستعمرة الجذام بمنطقة أبو زعبل.



شارك الفيلم بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي وأيضا مهرجان الجونة السينمائي والذي فاز فيه بجائزة سينما من أجل الإنسانية.



يوم الدين من تأليف وإخراج وإنتاج أبو بكر شوقي بمشاركة المنتجة دينا أمام ومنتج مشارك محمد حفظي.

