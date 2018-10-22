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فن

رضوى الشربيني توجه رسالة لإليسا عبر تويتر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" رسالة للفنانة اللبنانية إليسا قائلة "بحبك بحبك بحبك" ردا على تغريدة نشرتها الفنانة اللبنانية إليسا تمدح بها رضوى الشربينى .

وكانت المطربة اللبنانية إليسا قد نشرت صورة تجمعهما، وعلقت عليها قائلة: "الجميلة من الداخل والخارج رضوى الشربيني"

والتقت النجمة اللبنانية إليسا خلال تواجدها في القاهرة بالمذيعة رضوى الشربيني، الأحد، وهذا اللقاء جاء بناء على ترتيبات وليس مجرد صدفة، لأن إليسا من أشد المعجبات بالبرنامج المثير للجدل "هي وبس" الذي يدعم المرأة بشكل كبير.
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