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فن

مجدي الهواري ومحمد هنيدى يحتفلان بـ صعيدى فى الجامعة الأمريكية بعد 20 عاما من عرضه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
سمر سعد
نشر المخرج مجدى الهوارى أفيش فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية بمناسبة احتفال الجامعة الأمريكية بمرور 20 عاما على عرض الفيلم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث كشف مجدى العديد من التفاصيل الخاصة بكواليس العمل.

وقال مجدى : "في طريقي لحفل خاص #بالجامعة_الامريكية واحتفال اليوبيل الخاص على إنشائها في القاهرة، وقد جاءتني دعوة من قبل الصديق النجم #محمد_هنيدي، حيث إنه نجم الحفل لما قررت الجامعة تحيي بهذه المناسبة ذكرى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية .. كواحد من أهم محطات الجامعة الأمريكية في مصر، كما أنه يعتبر علامة تاريخية في صناعة السينما وارتباط تلك العلامة بمقر الجامعة، والحدث الأكبر وهو حرق العلم الإسرائيلي في مشهد شهير داخل مقر الجامعة!!"

وأضاف قائلا: " المهم اني قبلت الدعوة وقررت أن أذهب، وخاصة أن الفيلم سوف يعرض في هذه الاحتفالية على شاشة سينما كبيرة 🤩!!.. وأيضا لأن محمد هنيدي في هذه الحفلة سوف يعلن عن أهم محطاته الفنية المسرحية، وحدث كبير سوف يحدث في أمريكا من خلال #Cairo_Show، المهم وأنا في طريقي الآن تذكرت من #عشرين سنة وأنا في طريقي إلى العرض الخاص للفيلم، وافتكرت كل ذكريات هذه المرحلة من حياتي لما كنّا في بداية المشوار الفني وتذكرت اننا في منزل هنيدي في العجوزة وانا اختار لهالبدلةه البيج والكرافتة الموڤ الذي حضر بها العرض الخاص وتذكرت عّم جوده وهو يقوم بتحضير البخور وتذكرت وهو راكب بجواري وفِي طريقنا لسينما #التحرير.

وأشار مجدى "ونحن نرسم الخطة في حالة نجاح العرض أو سيناريو آخر لا قدر الله 😅 وتذكرت ابني ماريو اللي كان عمره شهور وتذكرت قراءة الفاتحة قبل العرض وتذكرت التوتر والفرح والخوف والنجاح والضحك والتصفيق بعد نهاية الفيلم، وتذكرت بعد نهاية الفيلم واستقبال الجمهور في مشهد لم أنساه ورجعت انا وهنيدي البيت لننظر لبعض نظرات استغراب وعدم تصديق لما حدث ثم شكر للمولي عز وجل لهذا الفضل العظيم ونحن نضحك حتي الصباح !! كل هذا وانا أتذكره الان اتذكر انني في طريقي لبداية الطريق ".
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