تحيا مصر: السيسي منح الأولوية للشباب في الصندوق

قال محمد مختار المسئول الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الأولوية للشباب منذ الوهلة الأولى من خلال منحهم الإدارة في صندوق تحيا مصر في عام 2018.



وأضاف مختار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد"، أن الشباب في صندوق تحيا مصر يعملون بكل جهد وجد بهدف خدمة الوطن والمواطنين.



كشف مختار المسئول الإعلامي لصندوق تحيا مصر أن الصندوق يهدف إلى تبني مشروعات قومية تعمل على توفير حياة كريمة للمواطن الأولى بالرعاية، بداية من حل أزمة العشوائيات خاصة وأن ساكني تلك المناطق حياتهم مهددة.



وأشار المسئول الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إلى أن الصندوق قام بتأسيس مدينة «تحيا مصر» في حي المقطم مع توفير مساكن آمنة لأهلي مناطق الدويقية ومنشية ناصر، مع العمل على تنمية المواطنين في تلك المناطق.