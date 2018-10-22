وكيل إعلام القاهرة: تقنين المواقع الإلكترونية يضبط الأداء الإعلامي

قال الدكتور شريف اللبان، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن خطوة تقنين المواقع الإلكترونية إيجابية وفي غاية الأهمية تطبيقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لضبط الأداء الإعلامي.





وأضاف "اللبان" في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "كنا نعاني من انفلات إعلامي رهيب عقب ثورة 2011 وكان انعكاسًا لحالة انفلات ضربت الدولة، وتمثل ذلك الانفلات في صدور عدد من الصحف المطبوعة بدون ترخيص، وكذلك عدد من القنوات الفضائية التابعة لدول أجنبية التي كانت تبث من داخل مصر بدون ترخيص وكانت تتلاعب بالأمن القومي المصري".





تابع: "بعض المواقع الإلكترونية تبث الشائعات وتستهدف القيادات السياسية وتستهدف إفشال الدولة، وبالتالي من الضرورى تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية لحجب المخالفين والمغرضين وترخيص المواقع المنضبطة إعلاميا".