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رياضة

عودة أوزيل وغياب محمد النني عن تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي في البريميرليج

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:30 م
لاعبي أرسنال
لاعبي أرسنال
محمد رشاد
عاد الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال، إلى التشكيل الأساسي لفريقه في مباراته أمام ليستر سيتي فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كان أوزيل قد غاب عن مباراة أرسنال الأخيرة أمام فولهام، بسبب المرض، كما عاد السويسري ليشتنشتاينر للظهور في تشكيل أرسنال، إذ دفع به أوناي إيمري في مركز الظهير الأيسر.

وخرج المصري محمد النني لاعب وسط الفريق من القائمة، إذ لم يختره إيمري في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي.

وجاء تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي كالتالي: 

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: ليشتيشتاينر – موستافي – هولدينج – بيليرين

الوسط: لوكاس توريرا – جرانيت شاكا – ميختاريان – أوزيل – إيووبي

الهجوم: لاكازيت
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