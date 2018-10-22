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برلمان

إسكان البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود فايد وماجدة بدوي وفريدة محمد
ناقشت لجنة الاسكان والمرافق برئاسة المهندس علاء والى، في اجتماعها مساء اليوم، مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون حيث استعرضت مواد المشروع خلال الاجتماع لاستكمال باقى مناقشة مواده غدًا، ثم تطرقت مناقشات الاجتماع إلى مشاكل تلوث مياه الشرب وتوقف العمل بمشروعات الصرف الصحى ، والتى جاءت بناء على طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية البنائين بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن توقف العمل بمشروعي الصرف الصحي ببـــدر بالبحيرة وقرية المعركة بمركز ومدينة بــــدر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن تلوث مياه النيل فرع رشيد مما أدى إلى توقف محطات مياه الشرب بمراكز دسوق، نـــوه، مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وبعد أن استعرض النائب محمد اسماعيل جاد الله طلب الإحاطة الخاص بمشروع الصرف الصحى بقرية البنائين بمحافظة كفر الشيخ والمعاناة التى يتعرض لها المواطنون بسبب عدم اكتمال المشروع، مما أدى إلى أنه أرسل عدة خطابات لوزير الإسكان بشأن الأزمة القائمة منذ عام ٢٠٠٨، مطالبًا بتشكيل لجنة برلمانية لزيارة القرية للوقوف على حجم المشكلة.

واعتذر المهندس إيهاب أحمد محمود خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن تأخير تنفيذ المشروع ووعده بأنه فى 30 يونيو 2019 يتم تسليم المشروع بالقرية، مؤكدًا أن أسباب التأخير تعود إلى أن المشروع بالقرية ضمن أعمال مسندة لإحدى شركات قطاع الأعمال التى تعد السبب الرئيسى فى تأخير التنفيذ، وجار سحب الأعمال منها وإسنادها لشركات أخرى بجدول زمنى وسيتم تنفيذها فى الميعاد المحدد.
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