ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

قال الطفل محمد ابن الشهيد أمين شرطة على عبد العاطي على يعقوب الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بالعريش ، :" ابويا استشهد وهو كان بيدافع عن بلده عشان هو بطل ".



وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لدي أخ أصغر مني عمره 3 سنوات، وعايز أكون أمين شرطة زي أبويا لما أكبر عشان أجيب حقه".



وأجرت الإعلامية إيمان الحصري، لقاء مع مجموعة من طلاب مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية بمحافظة شمال سيناء.



