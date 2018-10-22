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ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:14 م
الطفل محمد علي
الطفل محمد علي
هاني حسين
قال الطفل محمد ابن الشهيد أمين شرطة على عبد العاطي على يعقوب الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بالعريش ، :" ابويا استشهد وهو كان بيدافع عن بلده عشان هو بطل ".

وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لدي أخ أصغر مني عمره 3 سنوات، وعايز أكون أمين شرطة زي أبويا لما أكبر عشان أجيب حقه".

وأجرت الإعلامية إيمان الحصري، لقاء مع مجموعة من طلاب مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية بمحافظة شمال سيناء.

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