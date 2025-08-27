قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد وفاة 6 من طلابها.. التعليم العالي تبحث وضع "أكاديمية وهمية" تمتلك فروعا بالمحافظات| خاص

طلاب شاطئ أبو تلات
طلاب شاطئ أبو تلات
نهلة الشربيني

شهدت محافظة سوهاج حالة من الحزن العميق عقب وفاة 6 فتيات من بنات المحافظة، خلال رحلة إلى شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية، في حادث مأساوي أسفر عن مصرعهن وإصابة عدد آخر من طالبات أكاديمية متخصصة في مجال الضيافة الجوية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 24 طالبة، فيما جرى نقل 13 مصابة إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 أخريات إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المختصة.

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تبحث وتتقصى وضع الأكاديمية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران، التي تعرض طلابها للغرق بشاطئ ابو تلات بالإسكندرية خلال رحلة للطلاب.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن الكيان الوهمي المسمى الأكاديمية الدولية للضيافة الجوية وعلوم الطيران بسوهاج له عدة فروع على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التقصي والبحث عن هذا الكيان سيتم تقديم تقرير مفصل عنه، ومن ثم تقديم خطاب لمحافظ سوهاج من أجل غلق مقر الأكاديمية في سوهاج، كما سيتم الإعلان عن تطورات الوضع من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

وعقب وقوع الحادث رصدت صدى البلد اسم الأكاديمية، بالبحث عن اسم الأكاديمية ضمن الكيانات المعتمدة بوزارة التعليم العالي، تبيّن أنها غير مدرجة ضمن الكيانات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من المجلس الأعلى للجامعات، رغم امتلاكها 6 أفرع في محافظات: المنصورة، وسوهاج، وبنها، والإسماعيلية، والشرقية.

وكشفت مأساة شاطئ أبو تلات أن أنغام ص. ز. ح.، مديرة فرع الأكاديمية بسوهاج، كانت قد أُلقى القبض عليها يوم 19 أغسطس الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من انطلاق الرحلة التي انتهت بغرق الفتيات.

أكاديمية وهمية تعمل دون ترخيص

تبيّن أن الأكاديمية تمارس نشاطها دون تراخيص رسمية، ورغم توقيف مديرة فرع سوهاج، فقد نظّمت الرحلة يوم 20 أغسطس في محاولة لطمأنة الأهالي وإظهار استمرار العمل، وهو ما انتهى بالفاجعة.

وجددت النيابة العامة اليوم حبس مديرة الفرع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما يواجه رئيس مجلس إدارة الأكاديمية "سامح ح." اتهامات مباشرة بإدارة كيان تدريبي وهمي تسبب في إزهاق أرواح الطالبات.

وعقب الحادث، أغلقت السلطات جميع أفرع الأكاديمية، في ظل حالة من الغضب والحزن العارم الذي خيّم على محافظة سوهاج وأسر الضحايا.

أول رد من الأكاديمية

أصدرت الأكاديمية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "تنويه هام.. يُعلن عن غلق جميع الفروع لمدة عشرة أيام حدادًا على المتوفين"، وذلك في أول رد لها على الحادثة.

وزارة التعليم العالي سوهاج التعليم العالي الإسكندرية

